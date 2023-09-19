Lozan Mübadelesi nasıl gerçekleşti? Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği neyi hedefliyor? Lozan Mübadilleri Derneği Kurucu Başkanı Sabri Saban, Lozan Mübadelesi hakkında yaptığı değerlendirmelerin yanı sıra, derneğin vizyonu hakkında da açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Lozan Mübadelesi’nden sonra yer değiştiren ailelerin torunları bugün bazı noktalarda dernekleşmiş olarak karşımıza çıkıyorlar. Onlardan biri de Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği…

Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Kurucu Başkanı Sabri Saban, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamalarda tüm bu soruları yanıtladı.

2014 yılından bu yana derneğin düzenlemiş olduğu etkinliklerden bahseden Başkan Sabri Saban, “Lozan Mübadele Derneği 1923 yılında Balkanlar’dan gelen dedelerimizin geleneklerini, örf ve adetlerini devam ettirebilmek adına kurulan bir dernektir. 2024 yılında kurulmuş olan derneğimiz, halebn aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ben Sabri Saban, Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Gençlik Kolları Başkanıyım. Bursa CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyım. Mübadeleden sonra Demirtaş’a yerleşen bir mübadele torunuyum. Mübadele evladıyım. 2014 yılından bu yana derneğimiz oldukça aktif çalıştı. 11 defa Balkanlar’a, dedelerimizin ve atalarımızın olduğu topraklara gittiler. Bizler de gitmek istedik fakat vize sorunumuz var. Bu sorun kalkınca 60 tane genç üyemizle birlikte gitmeyi planlıyoruz. 9 kez festival düzenledik. Aşure etkinliklerimiz oldu. Davul, zurnalı halk oyunlarımız oldu. Hıdırellez programlarımız oldu. Bizler yardım derneği değil, yaşatma derneğiyiz. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde çokça yardımlarda bulunduk. Gençlerimizle birlikte İstanbul’a, Anıtkabir’e ve İzmir’e geziler düzenledik. Bu geziler mübadele ile ilgili olan gezilerdir ve bilgilendirme amaçlı yapılır. 15 günde bir gençlerle toplanıp mübadele ile ilgili seminerler düzenliyoruz.” diye konuştu.

LOZAN MÜBADELESİ NEDİR?

Lozan Antlaşması’nın 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandığını, 6 Ağustos 1924 tarihinde de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Sabri Saban, “Bu mübadelenin ilk ve en önemli maddesi takas olayıdır. Osmanlı’da takas, değiş-tokuş anlamına gelmektedir. Orada yaşayan Müslüman Türkler ile burada yaşayan Rumlar arasında değiş-tokuş yapıldı. Aslında Lozan Antlaşması’nın en önemli maddesi budur.” ifadelerini kullandı.

Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği’nin tek bir hedefi olduğunu söyleyen Saban bu hedefi, “Atatürk evimizin olmasını istiyoruz. Hakan Çavuşoğlu bakanımız ile görüşmüştük. Çavuşoğlu, ‘Size söz veriyorum bu evi yapacağım.’ demişti. Atalarımızın evlerinde olan kahve değirmen taşını, eski ütüleri ve makasları Atatürk evinde sergilemek istiyoruz. En büyük faaliyetimizin bu olacağına inanıyorum.” diye konuştu.