Teknoloji neden Zararlıdır? Teknoloji insanlığın ihtiyaçlarını, araç ve gereçlerini üretebilmesinde gerekli olan bilgi yöntem ve teknik bütününe denir. Teknoloji kendini yenilemekte ve her geçen gün yeni buluşları ortaya atmaktadır. Bundan dolayı bazı buluşlar insanların ciddi derecede yararına olurken bazı buluşları da insanlığın zararına olabiliyor.

Teknoloji genellikle çocukları kendine bağımlı edebiliyor. Bu durumda da teknolojinin ciddi zararları ortaya çıkmış oluyor. Fakat sadece zararlarını konuşmak pek doğru bir şey sayılmaz. Çünkü teknoloji insan hayatını kolaylaştıracak pek çok buluşu insanlığa sunmuştur.

Teknolojinin Zararları;

Teknolojinin zararlarından çok yararları olmuştur. Fakat bazı zamanlarda teknoloji yanlış kullanılması sonucunda bireylerde ciddi zararlara neden olabiliyor.

Teknolojinin Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri;

Teknoloji çocuklara sanal bir ortam yaratıyor. Bu nedenle gününün çoğunu sanal ortamlarda geçiren çocuklar sosyal hayatlarından kopabiliyor. Gerçek dünya ile arasına duvar ören çocuklar sosyal ortamlarda pek rahat davranamazlar. Bu nedenle yalnızlaşmaya ve kendi içlerine dönmeye başlayabiliyorlar. 6-13 yaş arasındaki çocuklar henüz oyun çağındadır. Fakat bu oyun çağını bilgisayar oyunları ile geçiren çocuklar oyuncaklardan daha az haz almaya başlarlar.

Teknoloji Neden Zararlıdır?

Teknoloji insan yararına kullanılmadığı zaman, zararlı hale gelebiliyor. Teknolojinin insanlar üzerinde pek çok zararları vardır. Bu nedenle teknolojik aletlerin sınırlı bir süre dahilinde kullanılması gerekmektedir. Aksi haldi ciddi bağımlılıklar yaratabilir. Bu da teknolojinin zararlı hale dönüşmesine neden olur.

Teknolojinin Bireyler Üzerindeki Zararları;

Sosyalleşme sorunu; bilgisayar, telefon ve daha birçok teknolojik cihazların başında zamanının yarısını geçiren bireylerde sosyal becerilerin zayıfladığı görülmüştür. Çevresi ile yeterince etkileşim ve paylaşım içerisinde olmayan bireyler tüm ihtiyaçlarını sanal ortamlardan karşılamaya çalıştıkları için sosyal becerilerini bir süre sonra kaybedebiliyorlar.

Fiziksel Problemler; Teknolojini zararları yalnızca ruhsal ve duygusal bozukluklardan ibaret değildir. Bir de bunun fiziksel boyutu söz konusudur. Örneğin; zamanının birçoğunu bilgisayar ve telefon başında geçiren bireylerde duruş bozuklukları ve omurga sorunları yaşanabiliyor.

Fakat sadece duruş bozukluklarına yol açtığını söylemek yanlış olur. Çünkü Bilgisayar ve telefon başında geçirilen zamanlar beraberinde pek çok olumsuzluk getirebiliyor. Bunlar; görme problemleri, aşırı yorgunluk, boyun ağrıları ve iştahsızlığı beraberinde getirir.

Zihinsel Becerilerde Bozulma; Günümüzde tabletlerin, telefonların ve bilgisayarların artmasıyla beraber ekran başında geçirilen zaman da artmıştır. Fakat ekran başında gerektiğinden fazla, yani bağımlılık seviyesine ulaşmış olan bireylerin sosyal hayatında dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon sorunları yaşadığı görülmüştür. Bu durum bireylerin akademik başarısını da olumsuz etkileyebilir.

Elbette bu sorunları sadece teknolojiye bağlamamak gerekir. Çünkü bu tür sorunların nedeni teknolojinin aşırı ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmasıdır.

Öfke ve Korku; Teknolojik aletler bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı zaman öfke ve korkuya neden olabilir. Genellikle çocuklar izledikleri videolarda veya oynadıkları oyunlarda korkutucu ögelere maruz kalabilmektedir. Bu nedenle teknolojinin bilinçsizce kullanılmaması gerekir.

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