Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu imali ve satışı yapan 2 şahsın adreslerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu madde, ateşli silah ve uyuşturucudan elde edilen para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait adreste icra edilen operasyon sonucu 62 adet sentetik uyuşturucu hap, 43 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 3 kök kenevir, 1 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 3 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.