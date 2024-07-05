Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maç akşamında rekabet, sadece futbol sahasında değil, yemek siparişlerinde de etkisini gösterdi. Yemeksepeti’nin çatı şirketi Delivery Hero’nun Avusturya’daki iştiraki foodora’da kebap siparişleri, şinitzel siparişlerini geride bıraktı.

Türkiye’de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek finale kaldığı maç gecesi istatistiklerini açıkladı. Bu maç gecesi, sadece futbol sahasında değil, yemek siparişlerinde de ilginç trendlerin yaşandığı bir gece olarak hafızalarda yerini aldı. Türk mutfağının zaferi, futbol heyecanı ile birleşerek, unutulmaz bir geceye damgasını vurdu. Taraftarlar hem sahada hem de mutfakta galibiyeti kutladı.

Avusturya’da da Kebap, şinitzeli geçti

Futboldaki rekabet yemek siparişlerine de yansıdı. Yemeksepeti’nin çatı şirketi Delivery Hero’nun Avusturya’daki iştiraki olan Foodora platformunda Türkiye-Avusturya maçının olduğu gün verilen yemek siparişlerinde ezeli rekabetin sonucunda kebap siparişleri, şinitzeli geride bıraktı.

Avusturya’da yaşayan Türklerin yanı sıra, Avusturyalı futbolseverler de bu özel geceyi kebapla taçlandırdı. Şinitzelin tahtını sallayan kebap, maç heyecanı yaşayan Avusturyalıları da etkisi altına alarak, siparişlerde zirveye oturdu.

Türkiye’de şinitzel siparişleri maç günü düştü

Öte yandan, Türkiye-Avusturya maçının oynandığı 2 Temmuz günü kebap siparişlerinde artış gözlenirken, Avusturya’nın ünlü lezzeti şinitzel siparişlerinde düşüş yaşandı. Bu durum, Türk taraftarlarının galibiyet coşkusunu daha çok yerel tatlarla kutladığını gösterdi.

Türkiye’de yemeğin lideri döner oldu

Türkiye’nin Avusturya’ya karşı 2-1’lik galibiyet kazandığı tarihi akşamda, Türkiye’de Yemeksepeti üzerinden yapılan siparişlerde döner başı çekti. Futbol coşkusunun zirve yaptığı bu özel gecede, döner siparişlerinin oranı dikkat çekerken, hamburger ve pizza siparişleri de bu lezzeti takip etti.

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden kebap ve diğer geleneksel lezzetler de yoğun ilgi gördü. Buna ek olarak, tavuk yemekleri de sıklıkla tercih edildi.