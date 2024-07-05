

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa Yelken İl Temsilciliği ve İznik Belediyespor Kulübü organizasyonuyla İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışlarına 50 sporcu ve 7 spor kulübü katıldı. Optimist ve Ilca 4 ve Ilca 6 kategorilerinde gerçekleşen yarışlar 5-6-7 Temmuz tarihlerinde İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde devam edecek.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Geçtiğimiz yıllarda İznik gölünde başlattığımız yelken sporuyla bugün bir çok ulusal müsabakaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İznik Belediyespor Kulübü bünyemizde yetişen sporcularımız ilçemizi bu müsabakalarda temsil ederek önemli derecelere imza atıyor. Bugün de ilçemizde başlayan İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları göl üzerinde muhteşem görüntüler oluşturuyor. Bu vesile ile yarışan tüm kardeşlerimize başarılar diliyor, yarışların gerçekleşmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza, hakemlerimize, antrenör ve teknik ekiplere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA