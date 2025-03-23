Mutluluk, insan yaşamının en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Hem psikolojik hem de fiziksel açıdan olumlu etkiler yaratan mutluluk, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Dopamin, serotonin, endorfin ve oksitosin gibi hormonlar, mutluluk üzerinde önemli bir rol oynar. Bu hormonların eksikliği, depresyon, anksiyete bozuklukları, kronik ağrılar ve uyku problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Medicana Sivas Hastanesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, mutluluk hormonlarının yetersizliği ile psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini belirterek, olumlu düşünme ile insanların kendilerini daha iyi hissedebileceklerini ifade etti.

"Olumlu etkileri var"

Kerime Begüm Özkaya, mutluluğun kendini tatmin etmiş kendini iyi hissetme biçimi olduğunu belirterek, "Mutluluk varacağımız bir istasyon değil bir yolculuk biçimidir. Mutluluk, bireyin kendini tatmin etmiş kendini iyi hissetme biçimidir. Mutlu olan insanlar bir amaç için yaşarlar. Mutluluk, insanda hem ruhen hem de fiziksel anlamda iyi hissettirdiğini biliyoruz. Genel olarak baktığımızda olumlu bir kişilik özelliği, mutlu bir hayat, insanlarla pozitif bir ilişki, iş ve kendi hayatında başarılar gibi insanda olumlu etkileri vardır. Mutluluk dış etkenler kadar içimizdeki hormonlarda da etkili olduğunu biliyoruz. Dopamin, serotonin, endorfin ve oksitosin gibi hormonlar hayatımızda var olan hormonlardır. Bu hormonlar az olduğu zaman mutsuzluk, huzursuzluk, endişe, kaygı, panik atak, cinsel anlamda sıkıntılar, motivasyon eksikliği ve vücutta ağrılar kişinin hayatında negatif bir şekilde devam etmesinde etkili oluyor. Mutluluk hormonlarının az olmasına bağlı olarak çeşitli psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Depresyon, anksiyete bozuklukları, kronik ağrılar, uyku ve yeme problemleri cinsel anlamda sıkıntılar olmak üzere hayatımızın birçok noktasında mutsuz olduğumuz zaman sorun ve sıkıntılar bizimle beraber oluyor" dedi.

"Stresle savaşmamalıyız"

İnsanların sevdikleri ile vakit geçirerek mutlu olabileceklerini söyleyen Özkaya, "Mutluluk hormonunu artırmak için yürüyüş, en büyük egzersizlerden bir tanesidir. Danışanlarımıza günlük 15-20 dakika yürüyüşü tavsiye ediyoruz. Bunun dışında spor, müzik dinleme, kitap okuma gibi etkenler mutluluk hormonun artıran etkenlerdir. Sevdiğimiz insanlarda daha fazla vakit geçirmek gibi etkenlerin yanında gülümsemek mutluluk anlamında kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde olumlu karakter ve ruh hali ile geleceğe hevesle bakmalıyız. Geçmişle alakalı olumsuz durumları ortadan kaldırmalıyız. Hayatımızda iyi veya kötü birçok şeyin olduğunun bilincinde olmalı ve stresle savaşmamalıyız. Psikolojik olarak kendimizi iyi hissederek mutlu olma yolunda adımlar atabiliriz" diye konuştu.