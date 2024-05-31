Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonu, Hoca Hasan Mahallesi, Gaziakdemir Mahallesi ve Demirtaşpaşa Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yapıldı.

Operasyon sırasında yakalanan M.K.B.'nin üzerinden 10,34 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 500 lira ele geçirildi. Ayrıca, M.K.B.'nin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında, L.B., M.S., Y.E., V.N. ve A.Z. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 31 adet uyuşturucu hap, 17,50 gram esrar, 5 bin 400 lira ve 100 euro ele geçirildi. Y.A. ve B.S. isimli şüphelilerin bulunduğu apartta yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, 16,60 gram metamfetamin ve 5 adet farklı markalara ait cep telefonu bulundu. Y.A. ve B.S.'nin ayrıca 500 bin liralık dolandırıcılık suçu şüphelileri oldukları belirlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.