Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonu, Hoca Hasan Mahallesi, Gaziakdemir Mahallesi ve Demirtaşpaşa Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yapıldı.

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Operasyon sırasında yakalanan M.K.B.'nin üzerinden 10,34 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 500 lira ele geçirildi. Ayrıca, M.K.B.'nin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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Operasyon kapsamında, L.B., M.S., Y.E., V.N. ve A.Z. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 31 adet uyuşturucu hap, 17,50 gram esrar, 5 bin 400 lira ve 100 euro ele geçirildi. Y.A. ve B.S. isimli şüphelilerin bulunduğu apartta yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, 16,60 gram metamfetamin ve 5 adet farklı markalara ait cep telefonu bulundu. Y.A. ve B.S.'nin ayrıca 500 bin liralık dolandırıcılık suçu şüphelileri oldukları belirlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA