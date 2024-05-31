Kartal’ın 25 yıllık su baskını çilesine son veren Kartal Belediyesi, ‘Daha Sorunsuz ve Daha Güçlü Altyapı’ diyerek bu kez Cumhuriyet Mahallesi’nde önemli bir altyapı ve yağmur suyu çalışması için İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ortak çalışmasıyla kolları sıvadı. Başkan Gökhan Yüksel, “Komşularımızın korku içinde beklediği günler geride kaldı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliği ile Cumhuriyet Mahallesi’nde önemli bir altyapı ve yağmur suyu çalışması başlatıldı. İsmail Dede Caddesi’nden Yüzyıl Caddesi’ne kadar uzanan 300 metrelik alanda gerçekleştirilen çalışma sayesinde bölgedeki altyapı sorunlarının giderilmesi ve yağmur suyu tahliyesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında, mevcut altyapı yenilenecek, yağmur suyu drenaj hatları güçlendirilerek modernizasyonu gerçekleştirilecek. Bu sayede, yağışlı havalarda meydana gelebilecek muhtemel su baskınlarının da önüne geçilmiş olacak. Bölge sakinlerinin en az düzeyde etkilenmesi için gerekli önlemlerin alındığı çalışmalarda Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yoğun bir mesai harcıyor.

“Her şey daha güzel bir Kartal için”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de çalışmalara ilişkin açıklamasında, “İlçemizi daha sorunsuz bir altyapıya kavuşturmak, komşularımızla maddi hasara sebebiyet veren su baskını ve sel felaketlerini sona erdirmek için İBB ile birlikte büyük bir hamle başlattık. Şimdiki durağımız Cumhuriyet Mahallesi. Altyapı ve yağmur suyu çalışmaları tamamlandığında, Cumhuriyet Mahallemizde hem yaşam kalitesini artırmış hem de çevre düzenlemelerini tamamlayarak komşularımızın hak ettiği yaşam kalitesini onlara sunmuş olacağız” dedi.

Başkan Yüksel, “Kartal’ımızın yeni ve daha güçlü bir alt yapıya sahip olması ve her yağmur yağdığında komşularımızın korku içinde beklediği günleri hatırlatmamak için İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Komşularımıza şimdiden proje süresince gösterecekleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum. Her şey daha güzel bir Kartal için” şeklinde konuştu.