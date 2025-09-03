İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde yapılan MINEX – 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı 10. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi –IMMAT başladı.

Fuar İzmir’deki fuar ve kongrenin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir Ticaret Odası Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı İbrahim Alimoğlu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, IMMAT 2025 Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Deliormanlı meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarların şehrin gelişimine ve ekonomiye katkılarına değinerek, “Fuarları daha da geliştirmek, her şeyi daha da iyi yapabilmek için kafa yoruyoruz. Eleştirilerinize, önerilerinize her zaman açığız. İçinde bulunduğumuz günlerin herkesi zorladığını biliyoruz. Biz fedakarca, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Fuarlara eşlik eden kongre anlayışının teknolojinin bilgi tarafını paylaşmak için çok doğru bir anlayış olduğunu düşünüyorum. MINEX'te olduğu gibi bütün diğer fuarlarda da örnek alınması gerekir” dedi.

İzmir'in tarih boyunca yalnızca kültür ve ticaretin değil; aynı zamanda üretimin, yeniliğin ve bilimin de merkezi olduğunu söyleyen Tugay, “Bugün burada buluşmamız, bu kadim kentin üretim ve teknoloji vizyonunu geleceğe taşımamız açısından büyük bir anlam taşıyor. MINEX, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin madencilik sektöründeki gücünü dünyaya tanıtma fırsatı sunacak. 365 katılımcı firma ve 44 ülkeden gelen ziyaretçiler, Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar uzanan iş birlikleriyle, bu fuar artık sadece bir sergi alanı değil; ihracat, istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir buluşma noktasıdır. Bu yıl ilk kez ‘uluslararası’ unvanıyla düzenlenen MINEX, aynı zamanda Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFİ) tarafından verilen Uluslararası Onaylı Etkinlik Sertifikası'na sahip Türkiye’deki tek madencilik fuarı olma özelliğini taşıyor. Bu sertifika fuarın hem güvenirliliğini hem de küresel ölçekteki prestijini artırırken Türkiye’nin maden teknolojilerindeki potansiyelini uluslararası arenada görünür kılacak” şeklinde konuştu.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, “Ülkemizin kalkınması, toplumsal refahın yükselmesi ulusal kalkınmaya yönelik planlı bir üretimin gerçekleşmesiyle sağlanabilir. Planlı ve başarılı üretimin tek yolu ise bilimsel ve teknik uygulamalardır. Ülkemiz madenciliğini, gelişmiş ülkelerin maden sektörleriyle karşılaştırdığımızda verimlilik, iş kazaları ve çevresel sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımı zorunluluktur. Fuara ve kongreye destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.