İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki sahil yolunda düğün konvoyu trafiği yavaşlattı. Duruma tepki gösteren vatandaş ise konvoycular tarafından darp edildi.

Düğün konvoylarının sahil yolunda geçişi sırasında yaşanan olayda, trafiği yavaşlatan düğün konvoyundaki araçlar nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş mağdur oldu.

Trafik akışını olumsuz etkileyen bu durum, bir vatandaşın sabrının taşmasına neden oldu.

Saldırganlar, trafikte yavaşlayan bir aracın sürücüsüne yönelik saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda vatandaş yaralandı.