Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Buski Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan yaklaşık 300 bin kişinin içme suyunu karşılayacak olan 'Vakıf Paket İçme Suyu Arıtma Tesisinin' açılış töreni Vakıf Mahallesinde gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Buski Genel Müdürü Güngör Gülenç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

El ve gönül birliği ile kentimizi kalındırmaya devam ediyoruz. İlçemize pek çok proje kazandırdık.

"KENTİMİZİ GÜNDEN GÜNE GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

"Büyükşehir belediye başkanımız ile Balıklıdere Köprüsü'nü geçtiğimiz günlerde açmıştık. BUSKİ ile birlikte yaptığımız dere ıslahları ile de kentimiz günden güne güzelleşiyor. Vakıf İçme Suyu ve Arıtma Tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşmalarından satır başları şöyle; Su konusunu yine unuttuk. Havalar çok sıcak geçiyor ve su bizim için hayat demektir. Anormal bir durum olmazsa su konusunda sene sonuna kadar bir sorun gözükmüyor. Tasarruf konusunda önlemlerimizi almaya devam edeceğiz.

"ÇINARCIK BARAJI BİTTİĞİNDE 2060 YILINA KADAR 'SU' KONUSUNU KONUŞMAYACAĞIZ"

Birileri bizi le alay ettiler. BUSKİ'nin önünde su saatlerini fırlatanlar vardı. Yalan ve iftira atmak için uğraştılar. Bölgede oluşturduğumuz kuyularla alakalı şikayeti de önlemek adına ve içilebilir suya dönüştürebilmek adına arıtma tesisimiz de bu çalışmaların bir parçasıdır. Şehrimizin su ihtiyacının 85'i barajlarımızdan tahsisi ediliyor.

Derin kuyularımız sayesinde 54 milyon metreküp ilave kaynağa sahibiz. Milletvekillerimizin desteğiyle, birlik ve beraberlik olunca, hamt olsun projelerin hepsi birer birer hayata geçiyor. Şubat ayında Nilüfer Barajımızda hiç su yoktu. Doğancı Barajı'nda da su seviyesi düşüktü. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda çalışmalar hız kazandı.

Birileri laf üretiyor ancak icraat yapmıyor. Biz yatırımlar yapıyoruz. Çınarcık Barajı geldiğinde 2060 yılına kadar Bursa olarak su konusunu hiç konuşmayacağız. Bizim geriye dönüp baktığımızda övünebileceğimiz bir projedir.

İhalelerin hepsi birer birer yapılıyor. 12 ayrı ihaleye böldük 4 buçuk milyar liralık bir işten bahsediyoruz. 2025'in ikinci yarısında bu suyu Bursa'nın mevcut envanterine katacağımıza söz verdik. Bursa büyüyor ve su daha değerli hale geliyor. Kayıp-kaçak konusunda Türkiye'de bir numarayız. Bu oranı yüzde 20'lere düşürdük. Standartlarımız Avrupa standartlarındadır.

"TASARRUFU ELDEN BIRAKMAYALIM"

Atık suların arıtılarak doğal ortama bırakılmasına ilişkin alt yapı çalışmalarımız da devam ediyor. Gördüğünüz tesis 59 milyon liraya ihale edilerek bitirilmiş bir tesisidir. Toplamda 104 milyona yapıldı. Bugünkü maiyetlerle 150 milyon civarındadır. Bugünden sonra Vakıf, Millet, Samanlı ve diğer mahallelerimiz bu farkı yaşayacaklardır.

Birileri boş benzin bidonlarını bir yerlere atarak memlekette algı oluşturmaya çalışıyor. 135 milyon liraya mal olmuş Balıklıdere Köprüsünü açtık Gökdere'den başlayarak Değirmenönü'nden geçen müthiş standartlarda bir yolu da hizmete açıyoruz.

Suyu aziz bilelim tasarrufu da elden bırakmayalım. Biz Bursa ile yatıyor, Bursa ile kalkıyoruz. Değerli yöneticilerimizle birlikte her mahallemize bir artı daha katabilir miyiz? Derdindeyiz. Birileri fitne üretecek, olmayanları oluyormuş gibi aktaracaklar. Biz yine işimizi yapacağız. İmkanların daha iyi olmadı için uğraşacağız. Standartlarda eksiksiz bir şehir ortaya çıkarmak için var gücümüzle uğraşacağız. Emekçi arkadaşlarımız da fedakârlık yapıyorlar.

Emekçi arkadaşlarımızla alakalı bir düzenleme planlıyoruz. Çalışana helali hoş olsun. Yıldırım ile alakalı bazı algılar var. Yıldırım'ın belirli Mahallesi'nde sorunlar var' deniyor. Yıldırım'ın her köşesi için bir sürü çalışmalarımız var. Zamanı geldiğinde onların çalışmalarının her birini yapacağız.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

Başkanlarımız mütevazilik yaptı ancak ben yapmayacağım. AK Parti iktidarı döneminde yapılan, bugünkü tesis gibileri daha önceki yönetimlerde 5 yıllık icraatlar gibi görülürdü. Türkiye'de dünyaya örnek olacak AK Parti belediyeciliği çalışmaları devam ediyor.

"SİZLERİN DESTEĞİYLE ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Biz Yıldırım'a başta olmak üzere bütün Bursa'ya teşekkür ediyoruz. Sayenizde AK Parti Bursa'da en güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Buradaki vatandaşların neye ihtiyacı varsa yapmaya mecburuz ve yapacağız.

Dünya'nın perişan olduğu, Avrupa'nın muhtaç olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Lider ve kadroları sayesinde bu durum devam ediyor. Sizlerin bu desteğini aldığımız sürece çok daha iyi noktalara doğru gideceğiz. Arıtma tesisinin yapılışı da emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bursa'ya su kaynaklarının hepsini imkan sayesinde sıkıntılı günler yaşadığınızda milletimizi susuz bırakmamak gibi bir mecburiyetimiz var. Bugünkü tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum.