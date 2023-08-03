Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri artarken, net rezervleri düşüş yaşadı.

Brüt Rezervler 113.8 Milyar Dolar Oldu

TCMB’nın istatistiklerine göre brüt rezervler Temmuz’un son haftasında 113.8 milyar dolara yükseldi. Temmuz ayının ortasında ise rezervler 113.6 milyar dolar seviyesindeydi.

Net Rezervler’de 10,9 Milyar Dolar Düşüş Yaşandı

Mayın’ın son haftasından bu yana TCMB’nin Net rezervlerinde en sert düşüş yaşandı. Net rezervler geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerileyerek, 10,9 milyar dolar seviyesine geldi.