Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan özel halk otobüsü devrildi: sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kaza saat 12.30 sıralarında kırsal Karalar mahallesi TOKİ 3. Etap konutları yolu üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inmekte olan sürücü Yıldırım D.(45) yönetimindeki 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Devrilen araçtaki sürücü sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar sürücüyü kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu sürücüyü kurtardılar. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.