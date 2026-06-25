

Nilüfer’de caz rüzgârı esmeye başladı. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 9’uncu Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, Üç Fidan Gençlik Parkı’nda başladı. Sahneye ilk olarak "Görkem Ediz & Friends with Ceren Toksöz" çıktı. Ardından Den Ze sahne aldı. Üç FidanGençlik Parkı’nı dolduran yüzlerce Nilüferli, açık havada müziğin keyfini çıkardı. Konsere Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.



Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir gecenin sonunda Den Ze’ye çiçek vererek, tebrik etti. Başkan Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, 9’uncu Uluslararası Nilüfer Caz Festivali ile müziğin birleştirici gücünü mahallelere, parklara taşıdıklarını söyledi. Festivalde hem ulusal hem de uluslararası isimleri ağırlayacaklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Bu kadar sıkıntının yaşandığı ortamda biraz soluk alalım. Biraz nefes alalım. Dayanışmamızı kuvvetlendirelim istiyoruz" dedi.

Başkan Şadi Özdemir’e teşekkür eden Den Ze ise "İyi ki bu festival var. İyi ki bunları yapıyorsunuz. Sanata verdiğimiz değer için de çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Program kapsamında 25 Haziran’da Şenay Lambaoğlu, 23 Nisan Parkı’nda sahneye çıkacak. Programın son üç günü ise Balat Atatürk Ormanı’nda yapılacak. Ücretsiz gerçekleştirilen konserlerde Cuban Classics by Emir Ersoy, Musa Eroğlu ve Yediveren Orkestrası, Emel Mathlouthi sahne alacak.