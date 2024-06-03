Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbarda, 10 gün önce eşi evi terk eden adam ölü olarak bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak’ta bulunan apartmanın 4’ünce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada kötü kokunun yayılması üzerine apartman sahibi kokunun geldiği evin kapısını çaldı. Uzun süre kapıyı açan olmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı kırılırken, kiracı Mehmet Şirin evde ölü halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tespitte şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Şirin’in eşinin 10 gün önce evi terk ettiği, şahsın bunalıma girdiği ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.