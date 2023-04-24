T.C.

KARACABEY(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SAADET Mahalle/Köy, 61 Ada, 5 Parsel, Dava konusu taşınmaz 91 ada 5 nolu parsel tapu kütüğünde her ne kadar arsa vasıflı olmasına rağmen mahallinde, bir zemin katlı betonarme tarzda inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Bahçe giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiş olup yol cephesinde yaklaşık 2,00 m yüksekliğinde tuğla duvar örülü olup üzeri sıvalı ve boyasızdır. Taşınmaz, 75,79 m2 alanlı olup duvarları seramik kaplıdır. Taşınmaz kiremit çatı örtüsüne sahip olup parsel girişinde doğalgaz kutusu mevcuttur

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi, Saadet Mahallesi Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 242 m2

İmar Durumu :Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde yapılan incelemede taşınmazın,

Bitişik Nizam,3 kat ,H maks:9,50 m ‘’ Konut Alanında’’ yer aldığı bilgisi şifahen öğrenilmiştir.

Kıymeti : 833.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2023 - 13:50 Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.