ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar dünya enerji piyasasını sarstı. Petrol ve gaz fiyatlarında sert artışlar görülürken, İsrail'in İran'daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye gaz akışının kesildiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Özellikle sosyal medyada yayılan "İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu" haberleri sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı.

"ENERJİ ARZINDA SIKINTI YOK"

Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan ve "Öyle bir şey yok" diyen Bakan Bayraktar, "Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu" dedi.

"TEDBİRLERİ DEVREYE ALIYORUZ"

Öte yandan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da enerji konusunda kritik ifadeler kullandı.Petrol fiyatlarındaki yükselişe değinen Erdoğan, "Dünyayı olumsuz etkileyen bu süreçten vatandaşlarımızı korumak için eşel mobil gibi tedbirleri devreye alıyoruz. Bu tür beklenmedik şoklar karşısında Türkiye ekonomisinin direnç eşiği şu an tarihinin en yüksek seviyesindedir. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.