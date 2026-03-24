Vergi Denetim Kurulu, gelir beyanı ile harcamaları arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler için geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte, özellikle şirket ortağı olup yüksek tutarlı lüks harcamalar yapmasına rağmen bu düzeyde gelir göstermeyen kişiler mercek altına alındı. Bu kapsamda 16 bin 300 kişiye resmi tebligat gönderilerek görüşmeye çağrılacakları bildirildi.

ŞİRKET ORTAKLARI ÖNCELİKLİ İNCELEMEDE

Denetimlerin ilk etapta odağı, büyük ölçekli anonim ve limited şirketlerde ortaklığı bulunan kişiler oldu. Şirketlerinden kâr payı almamalarına rağmen yüksek yaşam standartlarını sürdüren, gelir vergisi beyanında bulunmayan ya da beyan ettikleri gelir ile harcamaları arasında ciddi fark bulunan mükellefler öncelikli inceleme kapsamına alındı.

LÜKS TÜKETİM DETAYLI İZLENİYOR

Denetim programının bir diğer ayağında ise herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmayan ancak dikkat çekici düzeyde lüks harcama yapan kişiler yer aldı. Lüks araçlar, gayrimenkuller, pahalı saat ve mücevherler, tatil harcamaları, özel loca kiralamaları ile tekne ve yat gibi yüksek maliyetli varlıkların alıcıları detaylı analizlere tabi tutuluyor.

GELİR-HARCAMA UYUMU MERCEK ALTINDA

Gelir düzeyi ile yapılan harcamalar arasında uyumsuzluk tespit edilen kişiler, yükümlülükleri konusunda bilgilendirme sürecine alınacak. Denetim sürecinde, mükelleflerin beyan ettikleri gelir ile yaşam standartları arasındaki farkın giderilmesi hedefleniyor.