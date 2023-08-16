Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Mahmudiye mahallesi 2. Papatya sokakta meydana geldi. 2. Papatya sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Yunus O.(33) yönetimindeki 16 AKM 766 plakalı otomobil, Koca sokaktan çıkan sürücü Mehmet Nedim C.(38) yönetimindeki 16 AGH 201 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.