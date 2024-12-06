AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edilerek, tahliyesine karar verilmesi ardından aile fotoğrafı ile "Kavuştuk…" paylaşımında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - AKUT'un eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tahliyesine karar verilmesi sonrasında Mahruki'den ilk paylaşım geldi.

"Kavuştuk.." başlığıyla aile fotoğrafını paylaşan Nasuh Mahruki, "Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik. Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, vermeye çalışan, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürlerimizle. Hepinizi çok seviyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/nasuhmahruki/status/1864917575144030599