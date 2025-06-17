ELÜS verilerine göre, 10-13 Haziran haftasında ekmeklik buğdayın tonu 11 bin 750 liradan işlem görmeye başladı ve hafta boyunca ortalama 12 bin 180 liradan alıcı buldu. Bu rakam, bir önceki haftanın ortalaması olan 12 bin 160 liranın üzerine çıktı.

Makarnalık buğdayda ise daha keskin bir fiyat artışı yaşandı. 2-5 Haziran haftasında ortalama tonu 10 bin 800 lira olan ürün, 10-13 Haziran’da 2 bin 760 lira artarak 13 bin 560 liraya yükseldi. Bu artışla birlikte fiyat, TMO'nun 13 bin 500 liralık tavsiye alım fiyatını aştı.

Arpa ve mısırda da yükseliş devam etti. Arpanın tonu 580 lira artışla 10 bin 580 liraya çıktı. Mısır ise 320 liralık artışla 11 bin 550 lira seviyesine ulaştı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlediği tavsiye niteliğindeki alım fiyatları; makarnalık ve ekmeklik buğday için 13 bin 500 lira, arpa için ise 11 bin lira seviyesinde bulunuyor.