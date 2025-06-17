Kanada’da gerçekleşen G7 Zirvesi’nin ardından başkanlık uçağında gazetecilerle konuşan Trump, müzakere sürecine dair soruları yanıtlarken, mevcut durumda müzakereye açık olmadığını belirtti. “Ateşkes değil, bir son. Gerçek bir son istiyoruz” diyerek kalıcı barış hedeflerini dile getirdi.

Trump, yalnızca Orta Doğu’daki gerilimle ilgili değil, farklı gündem maddelerine de değindi. TikTok yasağı hakkında gelen soruya “Muhtemelen evet” şeklinde yanıt veren Trump, bu uygulamaya yönelik kısıtlamaların sürebileceğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu konuda sonunda onay vereceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney’e dair olumlu görüşlerini de paylaşan Trump, ticaret anlaşmalarının gereğinden fazla karmaşıklaştığını ve hızlı tamamlanması gerektiğini savundu. Trump ayrıca, “Altın Kubbe” adı verilen 71 milyar dolarlık projeye Kanada’nın da dahil olacağını duyurdu. Bu projenin mevcut ticaret görüşmelerinden ayrı olarak ele alınabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği’ne de mesaj gönderen Trump, sunulan tekliflerin adil olmadığını söyledi. Japonya ile olası bir anlaşma için ise umutlu konuştu ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın başarılı olacağına inandığını ifade etti.

İlaç sektörü başta olmak üzere bazı alanlarda yeni gümrük tarifeleri uygulanabileceğine işaret eden Trump, bu konuda yakın zamanda adımlar atılacağını söyledi. Tarife konusunda ülkelerle müzakere yerine doğrudan uygulamaya geçilebileceğini belirterek, “Çoğuna sadece mektup göndereceğiz. ‘Ödeyeceğiniz rakam bu’ diyeceğiz. Ama nazik olmak da güzel bir şey” şeklinde konuştu.