Geçtiğimiz günlerde çeşitli temaslar gerçekleştirmek amacıyla Ankara’da ziyaretlerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

MALATYA (İGFA) - Malatya’nın son durumu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapsamlı istişarelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en kısa zamanda Malatya’yı ziyarete geleceğini söyledi. Başkan Er, Malatya’ya ve Malatyalılara bir kez daha desteğini yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Malatyalılar adına teşekkür etti.

Ayrıca önceki gün çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya’ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Malatya İl Genişletilmiş Danışma Kurulu toplantısına katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Malatya’ya önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce de Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’le görüştüğünü de belirtti. Malatya’ya olan sevgisini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok kısa bir zamanda Malatya’yı ziyaret edeceğini ve Malatyalılarla yeni dönemin adımlarını Malatya’da atacaklarını söyledi.