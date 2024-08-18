Açıklamada, misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan bazı olaylar sonucunda, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmadıkları ve kabul etmedikleri ifade edildi. Ayrıca, misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin bulduklarını ve kabul etmediklerini vurgulayan TFF, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olayların futbolun kardeşlik ve birlik ortamına zarar verdiği belirtilen açıklamada, futbolun tüm paydaşlarının sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulandı. TFF, olayların detaylı bir şekilde ilgili kurullar tarafından değerlendirileceğini ve gerekli kararların ivedilikle alınacağını duyurdu.