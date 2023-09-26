Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığıtarafından Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı, Kuluşağı, Yarımcahan, mahallelerini kapsayan grup yolunda yol genişletme ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat depremlerinden sonra da Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak, “Battalgazi’de çok büyük hizmetler yapıldı” diye konuştu.

Adak yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallemizde yol çalışmaları yapılmaktadır. Yolumuz daha önce tek şeritliydi. Selahattin Gürkan Başkanımızın talimatıyla yolumuz yapıldı ve şu an çift şeritli oldu.Yaklaşık 25 kilometrelik bir yol yapıldı. Yolumuz çok güzel oldu” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Battalgazi’ye birçok hizmetin yapıldığını ifade eden Adak, “Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinden sonra mahallemizde ve Battalgazi’de çok büyük hizmetler yapıldı. Su, ulaşım, altyapı, kanalizasyon gibi hizmetlerin olmadığı yerlerde bu süre içerisinde hizmetler tek tek yapıldı. Ayrıca deprem sonrasında Büyükşehir Belediyesine ait olan Yemek fabrikası, ekmek fabrikası ve sosyal tesislerinden ücretsiz olarak faydalandık. Ekmek, su, ulaşım ücretsizdi. Bu hizmetlerin sunulmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Mahallemizde yaptıkları çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Yarımcahan Mahallesi Muhtarı Hasan Herdiliise, “6 Şubat’ta yaşanan büyük depremlere rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibi hız kesmeden çalışmalarına devam etmekte. Eski Malatya-Yarımcahan-Ağılyazı-Kuluşağı grup yolu çok işlek bir yol. Bu yol daha önce kenarları kırılmış ve tek şeride düşmüştü. Son 1 ayda yapılan çalışmalarda sıcak asfaltla yol genişletilmesi yapılıp, sonrasında ise sathi kaplama yapılarak ikinci kat asfaltı dökülmüştür. Yaşadığımız büyük depreme rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Büyükşehir Belediyesi personeli yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.