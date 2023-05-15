Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çağrı Merkezi hafta sonu ülke genelinde gerçekleştirilen seçim dolayısıyla oy kullanmak isteyen vatandaşlara hızlıca yardımcı olabilmek adına 7/24 esasıyla yoğun gayretler göstererek, binin üzerindeki çağrıyı çözüme kavuşturdu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, il dışından oy kullanmak için gelen vatandaşların herhangi bir aksama yaşamamaları adına barınma ve yol sorunlarını çözüme ulaştırdı.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine çadır kentlere ve konteyner kentlere otobüs seferleri düzenlenirken, aynı zamanda feribot iskelesi ile otobüs terminalinde oluşan yoğunluğa göre de toplu taşıma aracı takviyesi yapıldı.

Özellikle Malatya merkez ve ilçelerinde engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların oy kullanabilmesi için bulundukları ikametten Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla alınarak, oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar ikamet ettikleri yerlere araçla bırakılması konusunda çalışmalar gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hafta sonu yoğun mesai harcayan Çağrı Merkezi personelini ziyaret ederek, vatandaşların mağdur olmamaları adına gösterdikleri çaba ve gayretlerinden ötürü teşekkür ederken, gelen binin üzerindeki taleplere zamanında cevap vererek, çözüme kavuştan ekiplerini ve merkez personellerini tebrik etti.