Van Büyükşehir Belediyesi, kentte bir ilke daha imza atarak, 3 noktada modern kapalı semt pazarları kuruyor. 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan semt pazarları, hem kentteki pazar geleneğinin sürdürülmesine, hem de vatandaşların hijyenik ve korunaklı bir alanda alışveriş yapmalarına olanak sağlayacak.VAN (İGFA) - Kente geldiği ilk günden bu yana esnaf ve tüccarın yanında olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleriyle kentin önemli bir eksiği daha gideriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapımına başlanan 3 adet kapalı semt pazarında çalışmalar hızla devam ediyor. İpekyolu ilçesi Yalı Mahallesi ile Edremit ilçesi Eski Cami Mahallesi ve Şabaniye mahallelerinde yapımı süren semt pazarları, 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak ve içerisinde satış stantları, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları gibi donatılar yer alacak.

Kentin modernleşmesine katkı sunacak olan semt pazarları, hem kentteki pazar geleneğinin sürdürülmesine, hem de vatandaşlara hijyenik bir alanda alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak.

Üç noktada da yapımı hızla devam eden kapalı semt pazarının Eylül 2023’e kadar tamamlanarak, hizmete açılması hedefleniyor.