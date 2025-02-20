MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların her hangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından hazırlıklarını tamamlayan ve Malatya merkez ile 11 ilçede hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde kapanan yolları açıyor. An itibari ile ekipler il genelinde 56 mahallede kar mesaisine devam ediyor.

Malatya merkez ile 11 ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde sorumluluk alanı içerisinde bulunan 56 mahalle yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ) 444 51 44 ve 112 Acil Çağrı Merkezi telefon numaralarına bildirebileceklerini belirtti.