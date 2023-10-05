Malatya Büyükşehir Belediyesi değişim-dönüşüm çalışmaları kapsamında Venk Caddesi’ndeyol açma ve genişletme çalışmalarına başladı.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat depremlerinde en az derecede etkilenen alanlardan Venk Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir bölgedeki çalışmaları bir bütün olarak ele aldıklarını söyledi.

“HALKIMIZIN KONFORLU BİR YOL KULLANMALARINI SAĞLAYACAĞIZ”

Malatya genelinde yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Demir, “VenkCaddesi’nde imar yolları üzerinde yol açma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)’nin deposundaki deplase çalışmaları devam ediyor. Şu anda terasman işlemini bitirmeye, arkasından plent-miks temel tabakasını (pmt) ve daha sonra asfaltını sermeye başlayacağız. Böylece önemli bir imar yolumuzu ve depremden en az etkilenen bir bölgenin yollarını da tamamlamış olacağız. Çalışmalar sonucunda Venk bölgesinde yaşayan halkımızın daha konforlu ve daha güzel bir yolu kullanmalarını sağlayacağız” dedi.

“VENK BÖLGESİNİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALIYORUZ”

Bağlantı yollarında da çalışmalar yapıldığını ifade eden Demir, “Venk’e bağlanan kırsal yol statüsünde olan başka bir mahalle yolunda da çalışmalarımız devam ediyor. Venk bölgesini bir bütün olarak ele alıyoruz. Venk Caddesi’ndeki imarlıyollarımız ileVenk Mahallemizin kırsal yollarını da tamamlayarak buradaki işlerimizi bir bütün olarak bitirmiş olacağız” diye konuştu.