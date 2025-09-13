Gala Gölünün önemi, özellikleri ve uğradığı yanlış uygulamalara dikkat çekmek amaçlı Piknik programı kesinleşti. Enez’deki Kartopu, Sahil, DOĞA-DER ve Amatör Denizciler Derneği'nin birlikte düzenledikleri Gala Gölü'nü Tanıtım ve Sucuk /Ekmek Partisi 14 Eylül Pazar Günü yapılacak.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Pikniğe katılmak isteyenler belirtilen gün saat 15.00 de kendi araçları ile Gala’da Seyir Tepesi’nde buluşacaklar. Burada öncelikle Kartopu Derneği tarafından Gala Gölünün önemi, özellikleri ve uğradığı yanlış uygulamalar konusunda 20 dakikalık bir sunum yapılacak. Daha sonra sucuk/ekmek satışı ile piknik başlayacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Piknikte kurulacak jeneratör vasıtası ile canlı müzik de yapılacak. Kaymaz Kasap Sucuklarının lezzeti ile hazırlanan sucuk/ekmek ve ayran sadece isteyenlere 200 TL karşılığı satılacak. İsteyenler kendi mangalları ve getirecekleri yiyecekleri ile de pikniğe katılabilecek. İsteyen esnaf tezgah açabilecek.

Alanda tuvalet bulunmaması önemli bir olumsuzluk olarak öne çıkıyor. Ancak gelecek yıllarda Milli Parklar Müdürlüğü ile görüşülerek buradaki WC sorunu mutlaka çözülecek.

Pikniğe Enez dışında Keşan ve İpsala’dan da katılımlar bekleniyor. Gelecek yıllarda Yunanistan ve Bulgaristan’dan da konuklar davet edilecek.

Bu etkinlik ile ilgili bilgi veren Dernek yetkilileri “Amacın eğlenmekten daha fazla, gittikçe daraltılan, gittikçe kirletilen bu yeryüzü cennetine halkın ve ilgililerin dikkatini çekmek ve Gala Gölü’nün sahipsiz olmadığını göstermek olduğunu” vurgulayarak tüm yöre halkını ve özellikle Sahil Sakinlerini bu etkinliğe beklediklerini belirttiler.