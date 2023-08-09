KOBİ'leri tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'nın da kalkınmasında can damarı olarak gördüklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayiyi yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.MALATYA (İGFA) -Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Deposu ve Borsası ile Cumhuriyet Çarşısı altında bulunan Kuyumcular Çarşısını ziyaret etti.

Bakan Kacır’a ziyaretinde, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum ve kuruluş müdürleri eşlik etti.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ziyareti sırasında bir açıklama yapan Bakan Kacır, depremler sonrası Malatya'nın sanayi, üretim, istihdam ve ihracatını hızla ayağa kaldırmak için büyük gayret içerisinde olduklarını belirterek, dört koldan, KOSGEB eliyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın yatırım teşvikleriyle kurduğumuz yeni sanayi bölgeleri, sanayi siteleriyle ve aynı zamanda bölgesel kalkınma projeleriyle Malatya'yı ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracaklarını söyledi.

5 PROJE İÇİN İMZALAR ATILDI

Şehrin üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sunacak projelerin imzalarını attıklarını dile getiren Bakan Kacır, "Malatya'mız için 5 projenin sözleşmesini bugün burada imzalıyoruz. Yeşilyurt'ta 2 müzemizin restorasyonu, hasarlı ticari alanlarımızın iyileştirilmesi, Malatya'da Sokak Hayvanları Barınak Projesi, Tarımsal Ortak Makine Parkları Kurulması Projesi ve Malatya 1. OSB Fabrika Kuluçkasının 2. Etabı Malatya'mıza şimdiden hayırlı olsun. Bu projelerle birlikte şehrimizin hafızasını diriltirken ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Tarımsal Ortak Makine Parkları Kurulması Projesi, ilimizde tarımsal üretimi canlı tutmayı, tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlamakta. Deprem Sonrası Hasar Alan Ticari Alanların İyileştirilmesi Projesi, şehrimizin tarihi merkezinde yer alan küçük esnafa kalıcı yeni iş yerleri sağlayacak. Yeşilyurt'ta 2 müzenin restorasyonunu gerçekleştirerek Malatya'nın hasar gören, yıkılan turizm değerlerini tekrar inşa edecek, turizme kazandıracağız. Malatya'da Sokak Hayvanları Barınak Projesi ile sokak hayvanlarımızın zarar gören barınaklarını yeniden inşa edeceğiz.” diye konuştu.

211 MİLYON TL DESTEK

Depremde iş yeri zarar gören sanayicilerimize yeni üretim alanları oluşturmak için bütün kaynakları seferber ettiklerini kaydeden Kacır, “Daha önce ilk etabını yine Malatya 1. OSB'de gerçekleştirdiğimiz fabrika kuluçkalarının 2. etabını da bu projeyle hayata geçireceğiz. 15 bin metrekare alanda 250 metrekarelik 60 sanayi iş yerini inşa edeceğiz. Bu iş yerlerini gıda, tekstil, konfeksiyon, ağaç işleri, mobilya, metal, makine gibi sektörlerde faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri zarar gören sanayicilerimize tahsis edeceğiz. Şimdi buradan da bir müjdeyi vereyim; inşaat ve yapım maliyetlerini de dikkate alarak bu projenin bütçesini 110 milyon liradan 165 milyon liraya bugün itibarıyla çıkarıyoruz. Bu projemizi de inşallah yine bir yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Bugün imzasını attığımız 5 proje ile şehrimize yaklaşık 211 milyon lira daha destek sağlayacağız. Fırat Kalkınma Ajansımız tarafından 6 Şubat'tan itibaren son 6 aylık dönemde Malatya'da 15 projeye yaklaşık 302 milyon lira ve DAP tarafından afet sonrası ivedi olarak hazırlanan projelere de yaklaşık 50 milyon lira destek sağlamış olduk. İnşallah bu projeler ile birlikte Malatya'mız ilerde çok daha iyi bir konumda yer alacak. Depremin yaralarını sarmakla kalmayacağız, şehrimizin hafızasını, ekonomisini yeniden canlandıracağız." şeklinde konuştu.

Daha sonra projelere ilişkin sözleşmeler imzalandı.

Bakan Kacır, ziyaretleri sırasında Cumhuriyet Çarşısı altında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuyumcular Çarşısını da ziyaret ederek kuyumcu esnafıyla bir süre sohbet etti.