Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak faaliyete açılan Vefa Konağı, depremlerden sonra yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Konakta, hijyenik kurallara uygun bir şekilde ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet sunuluyor. Konak, nezih ortamıyla ziyaretçilerinin rahat etmesini sağlıyor. Vefa Konağı ziyaretçileri, çaylarını içip sohbet ederek keyifli vakit geçiriyorlar.

Vefa Konağı’nda verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren ziyaretçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Vefa Konağı misafirlerinden Müslüm Kapan Vefa Konağı’na günlük gittiğini ve böyle bir ortamda olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Devletimiz sağ olsun. Burada minnetsiz tıraş oluyoruz. Bize böyle bir yer hazırladığı için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaşlılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Fikret Vurucu, “Vefa Konağı, depremden önce de yaşlılarımızla ilgili evde bakımından tutun da, berber hizmeti, beyaz eşya takviyesi gibi birçok konuda destek sağlıyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza her türlü imkânı sunmak boynumuzun borcu. Onlara çok ciddi bir şekilde destek olmak bizim ahde vefamız. Yaşlılarımız, bizim tecrübe kaynaklarımız ve başımızın tacıdır. Vefa Konağı deprem zamanı da açıldı. Arkadaşlarımız depremzedelere ciddi anlamda destek sundular. Vatandaşlarımızın yeme, içme ve barınmalarını sağladık. Depremden sonra da yaşlılarımız buraya gelmeye başladı. Yaşlılarımıza depremden önce olduğu gibi şimdi de hizmetlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.