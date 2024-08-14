Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya’nın en kalabalık kırsal mahallelerinden olan Hekimhan Güzelyurt'ta altyapı çalışmaları gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Yenilenen içme suyu ve kanalizasyon hatları ile mahallede kayıp kaçak oranı sıfıra indirilerek, sondaj kuyularının devre dışı bırakılmasıyla elektrik tasarrufu sağlandı.

Yaz aylarında nüfusun 20 bine civarına ulaştığı Hekimhan Güzelyurt’ta nüfus yoğunluğundan dolayı içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. Mevcut nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü,1 adet 400 tonluk ve 1 adet 200 tonluk su deposu, 50.000 metre içme suyu hattı, 25.000 metre kanalizasyon hattı inşa ederek, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledi. Bu çalışmalar sonrasında Güzelyurt Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı modernize edilerek vatandaşların sıkıntıları giderilmiş oldu.

MASKİ’nin yürüttüğü çalışmalarla Güzelyurt Mahallesi’nin altyapısı yenilendi ve su kayıp kaçak en aza indirildi. Mahallenin içme suyu ihtiyacı artık büyük oranda kaynak sularından karşılanırken, sondaj kuyularının devre dışı bırakılmasıyla ciddi oranda elektrik tasarrufu sağlanmış oldu. Bu yatırım, bölgedeki yaşam kalitesini artırarak Hekimhan’ın en kalabalık mahallesine önemli bir katkı sundu.

Büyükşehir BelediyesiMeclis Üyesi İhsan Sarıtaş: “MASKİ Hekimhan genelinde ve mahallelerimizde yoğun bir çalışma içerisinde tüm gayretleri sarf etmekte vatandaşımızı mağdur olmaması noktasında gece gündüz demeden hizmet vermektedir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er geçmişten bu yana kendisini bir Hekimhanlı olarak addediyordu. İnşallah bundan sonrada en üst noktalarda Hekimhan bu hizmetlerden faydalanacaktır. Belediye Başkanımız Sami Er’e yapılan bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Salim Akyüz: “MASKİ Büyükşehir kanunun değişmesiyle beraber 2014 yılından itibaren Hekimhan ilçesinde de faaliyet göstermeye başlamıştır. Sahamız çok geniştir, Malatya’nın altıda bir yüz ölçümüne sahip ilçemizin merkez anlamında suyu 48 kilometre ileride YamaDağı’nda doğal kaynak suyu olarak gelmektedir. MASKİ daha önceden yıpranmış olan eski altyapıyı komple Hekimhan merkezde değiştirmiş yeni kaynak suyumuzla beraber sağlıklı ve doğal içme suyumuzu Hekimhan’a sağlamıştır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’in Hekimhan’a göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mustafa Tunç: “1990 yıllardan kalma 16 kilometre asbestli kanalizasyon boruları vardı. Kanalizasyon boruları yetersiz ve sürekli tıkanıyordu. 16 kilometre asbestli boru yaklaşık 80 kilometre alt yapı değişti. Burada kendiliğinden çıkan cazibeli suyumuz var. 400 tonluk su deposu yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Daha önce su kesintileri oluyordu. Çok şükür şu an Güzelyurt’ta su kesintisi yaşanmamakta. Cazibeli suyumuzu depomuza verdik. Hatlar yenilendi, şuan da bir sıkıntımız yok. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e teşekkür ederiz.” ifadelerini kaydetti.