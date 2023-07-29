Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi liderliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”, Londra, Paris, Milano, Viyana, Pekin ve Singapur’un ardından Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü vurgusuyla gerçekleşen resepsiyonda, Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ekonomik ilişkiler ve yatırım süreçleri değerlendirilirken, iki ülke arasındaki fırsatlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla dünyanın farklı noktalarında düzenlenmeye devam eden “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”nın bir diğeri dün akşam Malezya’da gerçekleştirildi. ‘Türkiye: Your Resilient Investment Partner’ temalı resepsiyonun açılış konuşmalarını T.C. Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, ve ülkenin en önemli altyapı ve mühendislik grubu UEM’in Genel Müdürü Dato Mohd Izani Gani gerçekleştirdi. Programa ayrıca Malezya Yatırım, Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Liew Chin Tong da katılım gösterdi.

UEM Genel Müdürü Dato Mohd Izani Gani, “Malezya Varlık Fonu Khazanah, İstanbul'da bölge ofisini açmayı planlarken Yatırım Ofisi'yle yakın çalıştı ve çok önemli destekler aldı. Sonuç olarak 2013 yılında bölge ofisi açıldı. Yatırım Ofisi ve Khazanah arasındaki bu özel ilişkiye 2017 ve 2018 yılları arasında Türkiye Bölge Müdürlüğü'nü Yatırım Ofisi ve Khazanah arasındaki bu özel ilişkiye 2017 ve 2018 yılları arasında Türkiye Bölge Müdürlüğü'nü yaparken bizzat şahit oldum.” dedi.

Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle düzenledikleri yatırımcı resepsiyonlarına Türkiye ile kapsamlı stratejik ortak düzeyinde ilişkisi bulunan Malezya'da devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, ‘Son dönemde ivmelenen savunma sanayi işbirliklerinin yanı sıra Malezya merkezli şirketlerin enerji, finans, ulaştırma, perakende, sağlık ve teknoloji girişimleri sektörlerinde ülkemize yatırımlar yaptığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi’nin, Malezya’nın önemli bir merkez konumda olduğu katılım finans alanında da yeni açılımlara vesile olacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Başbakan Sayın İbrahim’in son dönemdeki görüşmelerinde de sıklıkla vurguladıkları gibi, iki ülke arasında ticaret ve yatırım başta olmak üzere pek çok alanda hızla ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Biz de bu vizyondan aldığımız ilhamla, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefiyle Türkiye Yüzyılı’na girerken Malezyalı yatırımcıları ülkemizde yatırıma davet ediyoruz.” dedi.