Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Malkara Müftülüğü Diyanet İzcileri yemin ederek aday izcilik dönemini tamamladı.

Tekirdağ İl Müftülüğünce, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Malkara Müftülüğü Diyanet İzcileri yemin edip aday izcilik dönemini tamamladı.

Yapılan törende Diyanet İzci İl Sorumlusu Demirkaya tarafından izciler adına Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel’e Çanakkale Kampı hatırası olarak ’Enveriye Kabalağı’ ve ’Dedeciğim Ben Geldim’ yeleği hediye edilerek, Kaymakam Yüksel ve İlçe Müftüsü Ekerim’e izciliğe verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Program sonunda Kaymakam Yüksel ve İlçe Müftüsü Ekerim tarafından izcilere hediyeler verildi.

Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulu’nda düzenlenen programa; Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Müftüsü Ahmed Sacit Ekerim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, TİF-Diyanet İzci Tekirdağ İl Sorumlusu Mücahit Demirkaya, izci liderleri, Diyanet İzcileri, okul müdürü, öğretmenler ve aileleri katıldı.