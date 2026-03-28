Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Camiatik Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçildi.

Belirlenen üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda, yapılan aramalarda 97 adet Lyrica hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.