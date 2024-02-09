9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara içen vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Maltepe Medical Park Hastanesinde stant kuruldu. Stantta vatandaşlara broşür dağıtılırken, aynı zamanda yarısı izmarit dolu akciğer maketi ile sigaranın zararları gözler önüne serildi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Maltepe Medical Park Hastanesi, KOAH Hastaları Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği işbirliğinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek ve sigaranın zararları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla hastanede kurulan stantta, vatandaşlara sigaranın zararlarını anlatan broşürler dağıtıldı ve bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca stantta yer alan, yarısının izmaritlerle dolu olduğu diğer yarısının da boş olduğu akciğer maketi ile sigaranın zararları gözler önüne serildi.

“Sigara bağımlılığı bir hastalıktır”

KOAH Hastaları Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Bugünün amacı tüm dünyada sigaranın zararları konusunda farkındalığı artırmak. Biz de Maltepe Medical Park Hastanesi ve başkanı olduğum KOAH Hastaları Derneği ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Derneğimiz ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği işbirliğinde bir proje olarak bugün hastanemizin girişinde bir stant açtık. Burada değişik broşürlerimiz var. Ve şeffaf akciğer maketinin bir tarafına sigara izmaritlerini doldurduk diğer tarafı ise temiz akciğer görünümü.

Ülkemiz sigara konusunda maalesef oldukça kötü rakamlara sahip. Sigara içme adedi, yani günde içilen sigara sayısı 15 yaş üstü popülasyonda ortalama 17 ile biz dünya birincisiyiz. Yani sigara içme adedi çok fazla. Nüfusumuzun yüzden 30’undan fazlası sigara bağımlısı. Eğer Avrupa ülkeleri arasındaki durumumuzu söylersek, Bulgaristan Sırbistan ve Türkiye, bu üç ülke sigara bağımlılığı yoğunluğu adına ilk 3 ülkeyi oluşturuyor. Sigara bağımlılığı bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü, günde bir adet sigara bile düzenli şekilde içiliyorsa bunu sigara bağımlılığı olarak tanımlıyor. Sigara başlama yaşının gittikçe küçülmesi, 12’li yaşlara inmesi çok kötü. Bir başka sorun ise elektronik sigara. Elektronik sigara daha az zararlı olarak kabul edebileceğimiz bir nikotin kullanma modeli değil. Onun da zararları var. Elektronik sigara içen gençlerde ileride tütün kullanma riski çok artıyor. Ülkemizde 40 yaş üstü popülasyonda her 10, 15 kişiden birisi KOAH hastası. Bunların en az yüzde sekseni KOAH olduğunun farkında değil. Hastalık ilerlediği zaman tanı alıyor ve KOAH’ın da en önemli nedeni sigara içimi” dedi.

Sigarayı bırakmaya çalışan vatandaşlara önerilerde bulunan Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Hastaların önce karar vermesi gerekiyor. Mutlu bir sigara içicisi iken, artık mutsuzlaşmaya başlaması gerekiyor. Her içtiği sigarada ‘bunu içmemeliyim’ demesi gerekiyor. Kendi kendine bir telkin mekanizması işletmesi gerekiyor. Daha sonrasında yardımcı metodlar var” dedi.