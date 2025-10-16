Çitli Mahallesinin sorunlarını çözmek için çalmadık kapı bırakmayan Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, bu sefer mahallesindeki bozuk yolları sıcak asfaltla buluşturdu. Mahalle de ilk kez sıcak asfalt döküldüğünü söyleyen Öztürk, “Köyümüz tarihinin ilklerini bize destek olan güzel insanlarımız ve Allah'ın izni ile yaşıyoruz, yaşatıyoruz” dedi.



Sıcak asfalt çalışmalarını video çekerek sosyal medyada paylaşan Öztürk şu ifadeleri kullandı:

“43 Yaşındaki birine Bundan muhtar olmaz bu daha çocuk” dediler...

BU ARADA TEŞEKKÜR EDİYORUM ÇOK NAZİKSİNİZ

“Asfalt attırsın da görelim” dediler...

“Hayatta yaptıramaz” dediler...

İptal Edin İstemiyoruz Diyerek Telefonlara Sarılıp Kurumları Aradılar

Şimdi ise “Ne gerek vardı, parke taşı iyiydi” diyorlar. 😄

Ama biz ekipçe inandık, söz verdik.

Ve Çitli’mizde sıcak asfalt çalışmamız resmen başladı!

Köyümüz tarihinin ilklerini bize destek olan güzel insanlarımız ve Allah'ın izni ile yaşıyoruz, yaşatıyoruz,

Her çalışmamızda EMEK var, SEVDA var, EKİP RUHU var.

Verdiği sözü tutarak çok ciddi bir maliyetle bu büyük hizmeti köyümüze kazandıran

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli Büyüğüm Sayın Mustafa BOZBEY’e,

Yol İşleri Daire Başkanımız Rüştü ŞANLI’ya, Asfaltlama Müdürümüz İsmail KESKİN’e ve Tüm Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına şahsım ve köyüm adına yürekten teşekkür ediyorum.

Çitli’miz için, geleceğimiz için, durmadan çalışmaya devam.

Sıcak Asfaltımız Köyümüze Köylümüze Hayırlı uğurlu olsun İNŞALLAH! 🇹🇷

UNUTMADAN AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTADIR...”