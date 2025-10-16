

Nilüfer Belediyesi’nin dayanışma ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Nilüfer’in Dayanışma Sofrası" projesi, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP) kapsamında düzenlenen Milano Paktı Ödülleri 2025’te, Nilüfer Belediyesi "Sosyal ve Ekonomik Eşitlik" kategorisinde Özel Mansiyon Ödülü kazandı. Ödül, 13-17 Ekim tarihleri arasında Milano’da düzenlenen MUFPP Küresel Forumu’nda, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e takdim edildi.

Bu yıl 90 ülkeden 300 şehrin 621 iyi uygulama ile başvurduğu Milano Paktı Ödülleri, dünya genelinde gıda politikaları alanındaki en yenilikçi ve etkili projeleri onurlandırıyor. Nilüfer Belediyesi’nin pek çok sosyal destek modelini tek çatı altında birleştiren "Nilüfer’in Dayanışma Sofrası", bütüncül yaklaşımı ve toplumsal faydasıyla jürinin dikkatini çekerek bu prestijli ödüle layık görüldü.

Gıda dayanışmasında dijital ve bütüncül model

2024 yılında başlatılan "Nilüfer’in Dayanışma Sofrası" projesi, kentte dayanışma kültürünü güçlendirmeyi ve yoksulluk, gelir eşitsizliği ile sosyal dışlanma gibi sorunlara karşı kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında; Nilüfer Kent Lokantası, Nilbel Kafeler ve Aşevi aracılığıyla uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya erişim sağlanıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik çorba dağıtımları ve sınav dönemlerinde kütüphane ile gençlik merkezlerindeki ikramlar sürdürülüyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yararlandığı Halk Kart uygulaması ile doğrudan gıda desteği sunuluyor. Dayanışmayı teknolojiyle buluşturan "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulaması üzerinden yürütülen çevrimiçi Askıda Yemek Sistemi, "veren elin alan eli görmediği" bir yardımlaşma modeli oluşturuyor.

Proje aynı zamanda yerel üreticilerle iş birliği yaparak gıda israfını önleyen ve kaynakları verimli kullanan sürdürülebilir bir sistem kuruyor. Bu yönüyle hem sosyal hem çevresel etkileriyle örnek bir dayanışma modeli olarak öne çıkıyor.

"Bu ödül Nilüfer’in dayanışma kültürüne verilmiştir"

Ödülü tüm Nilüferliler adına aldığını dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Bu ödül, Nilüfer’in dayanışma kültürünün uluslararası alanda da takdir gördüğünün en güzel göstergesi" dedi. Başkan Şadi Özdemir, şöyle devam etti: "Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, her vatandaşımızın güvende ve değerli olduğunu bildiği bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. ‘Nilüfer’in Dayanışma Sofrası’ projemiz yalnızca bir yardım mekanizması değil, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir modeldir. Bu ödülü, iyiliği bulaşıcı kılan Nilüfer halkı adına almaktan büyük bir onur duyuyorum. Sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımızın yanında olmaya, yenilikçi projeler üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: BÜLTEN