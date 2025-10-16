İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ankara caddesinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 16 AVA 172 plakalı aracın sürücüsünü durdurdu.

Sürücüye alkolmetre testi yapıldı. 2.62 promil alkollü olan sürücü Süleyman Ç.(50)'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL cezai işlem uygulandı. 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Öve öve bitiremedi

Alkollü sürücü, aracının çekiciyle çekildiğini görünce çekilmesini istemedi. Aracını öve öve bitiremeyen sürücü Süleyman Ç., "Bu araç var ya çöplükte ölecek. Bende 3 tane daha araba var. Bu arabayı kaldırmayın, bu benim özelim ya. Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak, ne demek biliyor musun sen? Bana bu ses lazım, arabamı almasınlar." dedi.