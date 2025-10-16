

İnegöl Kaymakamlığında düzenlenen ve Kaymakam Eren Arslan başkanlık yaptığı toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya ve kurum temsilcileri katıldı.



Toplantı da risk taşıyan, kötü amaçlarla kullanılan metruk yapıların yıkılması için atılacak adımlar konuşuldu. Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kaymakam Eren Arslan, “Metruk binaların yıkılması veya güvenli hale getirilmesi ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdik” ifadesini kullandı.