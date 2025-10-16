

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Şevki K. Yönetimindeki 43 YB 616 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta duran Muhammed D. Yönetimindeki 16 KEY 25 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 KEY 25 plakalı otomobil, önünde duran İdris Ş. Yönetimindeki 16 AUG 891 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 16 KEY 25 plakalı otomobilin sürücüsü ile 43 YB 616 plakalı otomobildeki yolcu Sebile K.(67) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ