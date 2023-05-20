İBB, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yılını, Maltepe’de, yüzbinlerce gencin katıldığı etkinliklerle kutladı.İSTANBUL (İGFA) - İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da gençlerin 19 Mayıs coşkusuna, onlarla bir araya gelerek ortak oldu. Gençlerin “Ceketini çıkar” tezahüratı eşliğinde konuşan İmamoğlu, “Gençlerin özgürlüğünü ve umudunu elinden almaya kalkanların vakti doldu.

Gençler, artık düşledikleri gibi bir hayatı burada, kendi vatanlarında, İstanbul'da kendi elleriyle kuracaklar. Kara bulutlar dağılacak ve gençlik kazanacak. Çünkü sevgili gençler, yılgınlık değil, her zaman umut kazanır. Umut sizsiniz. Şikayet edenler değil, her zaman cesaret edenler kazanır. Yola koyulanlar kazanır, durup bekleyenler değil. Bir avuç insan değil, gençler kazanır, millet kazanır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” dedi.