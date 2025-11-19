Maltepe’de dört katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 12.15 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Halitbey Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.