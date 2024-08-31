30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü sebebiyle Nevşehir Valiliği'nde tören düzenlendi. Törende Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek tebrikleri kabul etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlama etkinlikleri, Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek, Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı.

Törende daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde de İstiklâl Marşı törene katılanlarca okundu. Çenek sunma programının ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek Valilik Fuaye Salonunda tebrikleri kabul etti.

Törene Vali Fidan’ın yanı sıra Belediye Başkanı Rasim Arı ve Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek, mülki idare amirleri, askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı İNevşehir’de gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.