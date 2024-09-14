Maltepe’de ’Huzurlu Sokaklar’ uygulaması kapsamında araçlara ve mekanlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Maltepe’de 15 motorize unsur, 50 ekip ve toplamda 140 polisin katılımıyla ’Huzurlu Sokaklar’ denetimi gerçekleştirildi. Maltepe’nin Aydınevler, Zümrütevler, Fındıklı, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yapılan denetimlerde 175 umuma açık yer denetlendi. 2 bin 517 araç, bin 211 motosiklet kontrol edildi. 11 bin 196 şahsa GBT yapıldı. Yapılan denetimde 1 ruhsatsız tabanca, 40 adet narkotik hap, 46.9 gram narkotik madde ele geçirildi. 8 aranan şahıs, 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 28 yoklama kaçağı, bir faili firar şahıs, 3 yakalamalı araç ele geçirilirken 18 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten dolayı 17 bin 586 TL ceza kesildi.