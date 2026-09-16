ABD merkezli prestijli iş dünyası yayını Fortune tarafından hazırlanan Fortune 500 Europe 2026 raporu açıklandı. Bu yıl 23 ülkeden ve 21 farklı iş kolundan devlerin dahil edildiği sıralamadaki toplam ciro, bir önceki yıla göre yüzde 4 artış kaydederek 15,5 trilyon dolara yükseldi. Bu büyüklüğün tüm Avrupa ekonomisinin takriben yarısını temsil ettiği ifade edildi.

Zirvede yine Volkswagen yer aldı

Listenin ilk basamağındaki yerini koruyan Alman otomotiv devi Volkswagen, 363,1 milyar dolarlık geliriyle üst üste üçüncü kez kıtanın en büyük şirketi unvanını elde etti.

Volkswagen’in peşinden 273,7 milyar dolarlık geliri ile Londra merkezli enerji devi Shell ikinci sırada geldi. Küresel emtia ticareti ve madencilik sektörünün önde gelen kuruluşlarından İsviçre merkezli Glencore ise 247,5 milyar dolarlık performansıyla genel klasmanda üçüncü basamağa yerleşti.

Avrupa’nın ilk 10 devi

Sıralamanın dördüncü sırasında 192,5 milyar dolarlık cirosuyla BP boy gösterirken, TotalEnergies 182,3 milyar dolarla beşinci oldu. Otomotiv sektöründen BMW Group 150,5 milyar dolarlık gelirle yedinci, Mercedes-Benz Group ise 149,1 milyar dolarla sekizinci basamakta yer aldı. Listenin ilk 10’unu bankacılık devleri tamamladı; İspanyol Banco Santander 145,1 milyar dolarla dokuzuncu, Fransız BNP Paribas ise 141,6 milyar dolarla onuncu basamakta yer aldı.

Türkiye’den 11 şirket listede

Fortune 500 Europe 2026 listesinde Türkiye merkezli 11 şirket kendine yer açtı. Türk kuruluşları arasında en üst sıraya tırmanan Koç Holding, genel sıralamada 53. basamakta yer alma başarısı gösterdi. Koç Holding’i 143. sıradan VakıfBank izlerken, Sabancı Holding 146. sırayla Türkiye’den listeye giren üçüncü şirket konumuna yerleşti. Finans sektöründen İş Bankası 151., Halkbank ise 163. basamakta yer buldu.

THY’den Tofaş’a Türk temsilciler

Listede boy gösteren diğer Türk şirketleri sırasıyla THY (179), Ford Otosan (215), BİM (240), Anadolu Grubu (244), Tera Yatırım Menkul Değerler (389) ve Tofaş (470) oldu.

Yayımlanan resmi verilere göre, Fortune 500 Europe 2026 ligine adını yazdıran 11 Türk şirketinin kümülatif geliri 285,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.