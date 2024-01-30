Maltepe’de seyir halindeki bir hafif ticari araç, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Kazada aracın çarptığı kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Maltepe’de D-100 Karayolu yan yolunda, Kadıköy istikametinde saat 07.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, S.O. hakimiyetindeki 35 JK 135 plakalı Ford markalı hafif ticari araç, üst geçitten inip yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Aracın çarptığı yaya yaralandı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.