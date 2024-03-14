Türk alternatif rock müziğin öncü gruplarından maNga, 20. yıl kutlamaları kapsamında çıkacakları turne kapsamında 21 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep, Antalya, İstanbul ve Ankara’da konser verecek.

MTV ödüllü maNga, bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutluyor. maNga, 20. yıl kutlamaları kapsamında çıkacağı turne kapsamında 1 Nisan’da Gaziantep, 3 Mayıs’ta İstanbul, 11 Mayıs Antalya ve 31 Mayıs’ta ise Ankara’da sevenleriyle bir araya gelerek, 20 yılın hit şarkılarını seslendirecek. Bu özel turne serisinin biletleri Türkiye’nin lider ve kapsayıcılığı en geniş etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.