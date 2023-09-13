Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı Olağan toplantısında Akhisar’da Zeytinliova mahallesi ve Turgutlu’da İstasyonaltı mahallesinde yapacakları altyapı yatırımı için bu ayın sonunda ihaleye çıkacaklarının müjdesini verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Eylül ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce bir konuşma yapan Başkan Ergün, altyapı yatırımlarına büyük bir hızla devam ettiklerini belirterek, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde altyapı çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Meclisteki konuşmasında yeni projeler için ihale tarihi aldıklarını belirten Başkan Ergün, “Akhisar ilçemiz Zeytinliova mahallesinde yapacağımız 32 kilometrelik içme suyu terfi, isale ve şebeke hatlarının yenileneceği müjdesini vermiştik. Projemiz EKAP’ta yayında. 27 Eylül’de ihaleye çıkacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak Turgutlu Selvilitepe mahallemiz için çıktığımız ihale kapsamında içme suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor, yağmur suyu hattına da bu hafta başlayacağız. Bununla birlikte İstasyonaltı mahallesi Tren Garı ve çevresini ilgilendiren yağmur suyu hattı projemiz için de 25 Eylül tarihinde ihaleye çıkacağız. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.